Верняєв відреагував на ракетні удари росіян по Києву 17 жовтня

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв відреагував на ракетний обстріл Києва вранці 17 жовтня. Російські військові запустили дрони-камікадзе, які влучили в цивільні об'єкти

За попередніми даними, Київ атакували 28 дронів. Більшість з них було збито силами протиповітряної оборони. Але в столиці України після атаки пролунало п'ять вибухів.

Детальніше Атака Києва дронами-камікадзе 17 жовтня: все, що відомо про вибухи

Один з вибухів пролунав в житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Внаслідок атаки на Київ загинуло троє людей, ще четверо – постраждали.

Олег Верняєв опублікував відео з місця влучання одного з дронів в будинок.

"І будуть у своїх смердючих ЗМІ говорити, що знову по військових об’єктах вдарили. Високоточно", – підписав відео Верняєв.

До цього підпису він також додав емодзі клоуна.



Реакція Верняєва на обстріл Києва 17 жовтня / скрін instagram.com/verniaiev13

Верняєв також наголосив, що російські спортсмени теж повинні нести відповідальність за злочинні дії своєї армії.

"І не пишіть мені, що російські спортсмени не мають відношення до війни. Вони можуть отримувати нагороди від міністерства оборони, тому теж повинні нести відповідальність", – переконаний Верняєв.