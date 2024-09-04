Росія вбила майже усю сім'ю: реакція українського спорту на кошмарну атаку по Львову

У середу, 4 вересня, Росія завдала комбінованого удару по Львову. У місті пошкоджено багато цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

Ворог атакував Львів дронами, крилатими та аеробалістичними ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, серед них і діти, пише 24 канал.

Читайте також Росіяни зруйнували Центр спортивної медицини і реабілітації у Львові: жахливі фото

Ракетний удар по Львову

Внаслідок атаки Росії сталося загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Невдовзі в мережі з'явилася інформація, що під завалами пошкодженого житлового будинку у підвалі перебувають люди.

Внаслідок ракетної атаки загинула сім'я Базилевич, вижив лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія, загинули у власному будинку.

Станом на зараз у Львові завершені аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового обстрілу. Врятовано 12 людей. Внаслідок атаки загинули 7 людей, ще понад 50 поранені. Також росіяни завдали цинічного удару по Кривому рогу.

Український спорт у соцмережах починає реагувати на ворожий удар по Львову. Українці виставляють скріни зі словами співчуття та моторошні кадри пожеж у Львові та Кривому рогу. На обстріли вже відреагували Наталія Морквич, Георгій Судаков, Роман Яремчук, Олег Верняєв, Оксана Лівач, Андрій Демчук, ФК Карпати, ФК Динамо, ФК Шахтар, Дар'я Білодід. Леся Цуренко та Ярослава Магучіх.

Сторіси український спортсменів / Скриншоти з інстаграму

Дзюдоїстка Дар'я Білодід також поширила пост про трагедію у Львові і підписала допис "Який жах".



Реакція Білодід на обстріл Львові / Скриншот зі сторіс спортсменки

Місцевий клуб Карпати також відреагував на російську атаку. "Леви" висловили співчуття родинам загиблих.

"Щонайменше сім життів обірвались сьогодні у Львові внаслідок ракетного удару країни-терориста – Росії. Житлові будинки, навчальні заклади: у країни-терористки немає моралі, а є лише ціль – знищення українців та України.

Сьогодні – Львів, вчора – Полтава, щодня – Харків, Суми та міста по всій лінії фронту. Україна продовжує боротись проти чистого зла і до цієї боротьби повинен бути залучений кожен: морально, фінансово та фізично. Адже завдяки об'єднанню ми вистояли і тільки об'єднаними можемо продовжувати боротьбу.

Щирі співчутття рідним та близьким тих, чиє життя забрала Росія. Не забудемо, не пробачимо, переможемо", – написали Карпати.

На удар по Львову відреагувало і Динамо.

"Кривий Ріг і Львів зазнали жахливих наслідків від ворожих атак.



У Кривому Розі зруйновано готель, пошкоджено багатоповерхівки, чотири навчальні заклади, аптеки та магазини. Будівля готелю повністю зруйнована з 1 по 3 поверхи.



У Львові постраждали понад 50 будинків у центрі міста, поранено 35 людей, 7 загиблих, троє з них діти. Також пошкоджено два медичні заклади та дві школи.



Щирі співчуття сімʼям загиблих", – написали кияни.