"Ось справжнє обличчя Росії": реакція українського спорту на терористичний удар по Львову

У ніч на 6-те липня Росія вкотре показала, що немає в Україні безпечного місця, куди б вона не змогла дістати. Цього разу місто Лева зазнало найбільших руйнувань від початку повномасштабного вторгнення.

Цієї ночі львів'яни та гості міста почули декілька гучних вибухів та спалахів, які було чутно, як у самому місті, так і в області. Окупанти знову підтвердили свій статус терористів, адже атакували місто вночі, коли мирне населення міцно спало, пише 24 Канал.

До теми Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе, що відомо про влучання в житловий будинок

Тероризм Росії у чистому вигляді

Одна з "Калібрів" поцілила прямо у житловий будинок. Це влучання сталось неподалік від центра міста. Наслідки руйнувань дуже масштабні та жахливі.

За останньою інформацією мера Львова Андрія Садового, росіяни обірвали життя 4-х українців ще 13 людей у лікарні із різними пораненнями та перебувають в різних станах. Рятувальники продовжують пошукові роботи, адже під завалами все ще можуть бути люди.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено 35 будинків, серйозних уражень зазнало 60 помешкань, також пошкоджено близько 50 автомобілів, які були припарковані поблизу зруйнованих будівель.

Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань. Усі мешканцям, які втратили домівку запропонували тимчасове проживання у готелях, які розташовані неподалік цього району, або проживання в модульному містечку в Стрийському парку, який зовсім поруч із місцем ракетного удару.

Вулиця Стрийська перекрита для руху транспорту через розбір завалів.

Реакція українського спорту не забарилась. Ще з ночі спортсмени залишали свої реакції на моторошний обстріл цивільної інфраструктури Львова. Чи мало наших атлетів родом із міста Лева.

Найемоційніше відреагував на ракетний удар свого рідного міста паралімпійський чемпіон із фехтування Андрій Демчук.

Моє місто цього ранку. Гуртожитки мого університету. Кожен і кожна з цієї грь*баної країни винні! Ви – бруд цього світу. Вимріть!,

– написав Демчук.



Реакція Андрія Демчука / Скриншот із інстаграму спортсмена

Також на ракетний удар по Львову відреагували українські борчині Оксана Лівач, Юлія Ткач та Аліна Акобія-Грушина. Відзначимо, що Лівач сама родом з іншої області, але живе та тренується у місті Лева.



Реакція Оксани Лівач / Скриншот із інстаграму борчині



Реакція Юлії Ткач / Скриншот із інстаграму борчині

Ось справжнє обличчя Росії…,

– написала Аліна.



Реакція Аліни Акобії-Грушиної / Скриншот із інстаграму борчині

Не змогли оминути увагою удар по місту Лева й наші віцечемпіонки Європейських ігор-2023 із пляжного футболу – Альона Кирильчук та Вікторія Кислова.



Реакція Альони Кирильчук / Скриншот із інстаграму спортсменки



Реакція Вікторії Кислової / Скриншот із інстаграму воротарки

Реакція донецького Шахтаря, який проводить у Львові чимало матчів.



Реакція Шахтаря / Скриншот із клубної сторінки в інстаграмі

Чинні та колишні легкоатлетки Ірина Климець, Софія Яремчук та Ірина Ліщинська показали своїм підписникам наслідки ракетного удару росіян по Львову.



Реакція Ірини Климець / Скриншот із інстаграму легкоатлетки



Реакція Ірини Ліщинської / Скриншот із інстаграму колишньої легкоатлетки



Реакція Софії Яремчук / Скриншот із інстаграму легкоатлетки

Також свою реакцію на черговий терористичний удар росіян залишили колишній тенісист Сергій Стаховський, який служить у лавах ЗСУ, та колишній стрибун у воду Ілля Кваша.



Реакція Сергія Стаховського / Скриншот із інстаграму колишнього тенісиста



Реакція Іллі Кваші / Скриншот із інстаграму колишнього спортсмена