"Черговий доказ їх мерзотності": як український спорт реагує на цинічний удар по Кривому Розі

Ще одну жахливу ніч пережили українці. 13 червня росіяни завдали ракетного удару по Україні, влучання були зафіксовані у Кривому Розі.

Ракетний удар ворогу знову був спрямований по цивільній інфраструктурі, але аж ніяк не по військових об'єктах. Зруйнований та охоплений вогнем 5-поверховий будинок, також є влучання у підприємство.

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Зозуля: Люди сплять, ракета прилітає в будинок

Внаслідок ракетного удару постраждали 25 людей, 19 із яких були доправлені у лікарню із різними ступенями важкості. Росіяни забрали життя 6 українців. Станом на 10:30 рятувальники продовжували пошукові роботи, адже під завалами досі можуть перебувати люди. Очікується, що ще 5 людей залишаються під руйнуваннями.

Через обстріл згоріло 6 автомобілів, але це лише бляшанки, якщо порівнювати із людськими життями. Також росіяни зруйнували господарську споруду та автомобільне підприємство у Кривому Розі.

Це черговий злочин проти українців. Росіяни казяться через те, що у них нічого не вдається на передовій. ЗСУ поступово повертають під свій контроль українські землі, які було окупованими.

Вже із самого ранку українські спортсмени через соцмережі реагують на черговий терористичний удар по їх рідній країні.

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля, як завжди, емоційно відреагував у своєму телеграм-каналі. Він пригадав виступ Путіна, який бідкався на обстріли по цивільній інфраструктурі у Бєлгороді.

В мене немає слів. Емоції йдуть через край. Тільки вчора ця плішива гнида Пу, виступаючи перед своїми прихвоснями розповідав, що ми б’ємо в Бєлгороді по житлових будинках, при цьому попиваючи шампанське з келиха. І кидав фрази: "Немає ніякої військової логіки в обстрілах житлових будинків". І це казала людина, яка керує довбо**бами, які можуть тільки по житлових будинках і спрямовувати ракети…І от сьогодні черговий доказ їх мерзотності. Нічна ракетна атака. Люди сплять. Ракета прилітає в будинок…П*дараси. Чекаємо на інформацію від голови міста. Кривий Ріг, ми з тобою,

– написав Зозуля.

Також на нічний обстріл України відреагували інші зірки українського спорту – Марина Бех-Романчук, Леся Цуренко, Олег Верняєв, Оксана Лівач та інші.

Більшість із них поширили відео зі сторінки Володимира Зеленського в інстаграмі.



Реакція Оксани Лівач / Скриншот із інстаграму борчині



Реакція Марини Бех-Романчук / Скриншот із інстаграму легкоатлетки



Олег Верняєв про ракетний обстріл по Кривому Розі / Скриншот із інстаграму гімнаста



Леся Цуренко відреагувала на обстріл України / Скриншот із інстаграму тенісистки

"Моя країна", – написала каратистка Терлюга. Рідна Одеса Анжеліки теж час від часу потрапляє під ракетний обстріл окупантів.



Реакція Анжеліки Терлюги / Скриншот із інстаграму каратистки

Футболіст київського Динамо Микола Шапаренко лише нещодавно відновився від жахливої травми, але не зміг обійти увагою цинічний обстріл по будинку у Кривому Розі.



Реакція Миколи Шапаренка / Скриншот із інстаграму футболіста

Як завжди, активною у соцмережах є дружина Олександра Усика. Катерина відреагувала на ракетний удар по Кривому Розі.



Реакція Катерини Усик / Скриншот із інстаграму дружини боксера