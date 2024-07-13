"Там була мама": російська ракета влучила в будинок гравця збірної України
Джерело:Віктор Коваленко
Російські загарбники щодня тероризують українське цивільне населення. Під час ракетного удару окупантів постраждало родинне житло Віктора Коваленка.
13 травня російська армія вчергове обстріляла український Херсон. Одна з ракет терористів влучила у будинок Віктора Коваленка.
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Коваленко: Ракета п****асів потрапила в будинок, де жив все життя
Український футболіст італійського Емполі опублікував емоційний пост. Віктор не добирав слова, адже під час ракетного удару в будинку була його мама. На щастя, рідні Коваленка не постраждали.
Сьогодні ракета п****асів потрапила в будинок, де я жив все життя – це був будинок моїх батьків. Більше будинку немає. Стрес і страх, які я пережив, не передати словами, тому що там була мама. Слава богу з нею все добре. Але, с*ка, ми за це вам відповімо,
– написав Коваленко.
Відео з наслідками ракетної атаки Коваленко опублікував у своєму інстаграмі. Крім того, Віктор оголосив збір на Херсонський напрямок для українських військових. У коментарях ексгравця збірної України підтримали капітан Шахтаря Тарас Степаненко, телеведучий Андрій Бєдняков, тенісист та військовий Сергій Стаховський.
Відео будинку Коваленко
Нагадаємо, що Віктор Коваленко народився в Херсоні, де у п'ять років розпочав займатися футболом. Український футболіст постійно нагадує італійцям про війну, яку розпочала Росія.
На річницю деокупації від російських загарбників Херсону Коваленко присвятив свій гол у ворота Наполі рідному місту.