Удар по лікарні "Охматдит": як український спорт підтримав медзаклад

Представники українського спорту підтримали дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала від ракетного удару росіян. Вони задонатили шалені суми.

Вранці 8 липня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Зокрема внаслідок удару пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит", пише 24 канал.

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Український спорт підтримав "Охматдит"

Благодійний фонд українського боксера Олександра Усика вирішив переказати на рахунок дитячої лікарні 1 мільйон гривень. Про це фонд повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Коли ненависть немає меж, її потрібно перетворювати у дію,

– йдеться у дописі.

"Охматдиту" вирішила допомогти і Українська асоціація футболу. Організація перерахує на рахунок лікарні 5 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба УАФ.

До донатів долучився і футбольний клуб Колос. Команда з Ковалівки перевела на рахунок дитячої лікарні 3 мільйони гривень. Про це клуб повідомив у своєму телеграм-каналі.

8-го липня 2024 року увесь світ став свідком страшної трагедії, яку неможливо осягнути нормальній людині. Це вже не просто військовий акт тероризму, це щось за межами людського розуміння та людського сприйняття…

– зазначили в ФК Колос.

Важливо зазначити, що станом на зараз відомо про двох загиблих внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит". Серед них 30-річна лікарка.

Наразі також продовжується евакуація дітей з медичного закладу та розбір завалів.