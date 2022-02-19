Удача відвернулася від нас після змішаної естафети, – Бринзак про виступ українців на Іграх-2022

Збірна України з біатлону завершила свій виступ на Олімпіаді. На жаль, команда повернулася без медалей.

Бринзак: Проте після змішаної естафети все пішло шкереберть

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував виступ української команди. Він переконаний, що в збірної не було вдалого початку на Іграх-2022.

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За словами Бринзака, якби на старт змішаної естафети вийшла Анастасія Меркушина або Дар'я Блашко, а не Валентина Семеренко, то результати команди були б іншими.

Почуття подвійні. Звичайно, я розумів, що психологічне навантаження на команду буде дуже серйозним. Бо всі – і чиновники, і вболівальники – чекали від біатлоністів медалі. Зрозуміло, і для самих спортсменів це мета, мрія, мотивація віддавати себе спорту. Усі прагнуть підготуватися до Олімпіади та виступити там гідно,

– сказав Бринзак.

"Тішить, що в Пекіні у нас були гонки, в яких були шанси боротися за подіум. Але, швидше за все, Фортуна відвернулася від нас після першої гонки, коли невдало був обраний учасник першого етапу змішаної естафети. Я впевнений, що якби бігла Меркушина чи Блашко все було б інакше. Там цілком реально було боротися за більш високі місця. Тому що і Джима, і Прима добре відпрацювали. Ну а на останньому етапі за умови боротьби за медалі й у Підручного все могло скластися інакше", – заявив очільник ФБУ.

У змішаній естафетній гонці Україна посіла 14-те місце. Стартером була Валентина Семеренко, далі боротьбу продовжила Юлія Джима, у другій частині на дистанцію вийшов Артем Прима, Дмитро підручний – фінішер.

Також Бринзак зазначив, що на виступ збірної вплинула коронавірусна ситуація.

"Але сталося, як сталося. Проте після тих гонок все пішло шкереберть: одне те, що ми постійно втрачали людей через коронавірус, дуже вибило з колії. Тренер в ізоляції, масажиста немає, сервісмени-відкатники теж потрапили під карантин, чоловічий лікар взагалі залишився в Україні на карантині... А на такому рівні для того, щоб досягати успіху, треба, щоб усе працювало як годинник. На жаль, аж до закінчення Олімпіади Фортуна до нас обличчям так і не обернулася", – додав фахівець.

Як виступили українські біатлоністи на Іграх-2022