Удача відвернулася від нас після змішаної естафети, – Бринзак про виступ українців на Іграх-2022
Джерело:ФБУ
Збірна України з біатлону завершила свій виступ на Олімпіаді. На жаль, команда повернулася без медалей.
Бринзак: Проте після змішаної естафети все пішло шкереберть
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував виступ української команди. Він переконаний, що в збірної не було вдалого початку на Іграх-2022.
Читайте також Є тільки перші три місця, а решта – учасники, – Підручний підбив підсумки Олімпіади-2022
За словами Бринзака, якби на старт змішаної естафети вийшла Анастасія Меркушина або Дар'я Блашко, а не Валентина Семеренко, то результати команди були б іншими.
Почуття подвійні. Звичайно, я розумів, що психологічне навантаження на команду буде дуже серйозним. Бо всі – і чиновники, і вболівальники – чекали від біатлоністів медалі. Зрозуміло, і для самих спортсменів це мета, мрія, мотивація віддавати себе спорту. Усі прагнуть підготуватися до Олімпіади та виступити там гідно,
– сказав Бринзак.
"Тішить, що в Пекіні у нас були гонки, в яких були шанси боротися за подіум. Але, швидше за все, Фортуна відвернулася від нас після першої гонки, коли невдало був обраний учасник першого етапу змішаної естафети. Я впевнений, що якби бігла Меркушина чи Блашко все було б інакше. Там цілком реально було боротися за більш високі місця. Тому що і Джима, і Прима добре відпрацювали. Ну а на останньому етапі за умови боротьби за медалі й у Підручного все могло скластися інакше", – заявив очільник ФБУ.До слова. У змішаній естафетній гонці Україна посіла 14-те місце. Стартером була Валентина Семеренко, далі боротьбу продовжила Юлія Джима, у другій частині на дистанцію вийшов Артем Прима, Дмитро підручний – фінішер.
Також Бринзак зазначив, що на виступ збірної вплинула коронавірусна ситуація.
"Але сталося, як сталося. Проте після тих гонок все пішло шкереберть: одне те, що ми постійно втрачали людей через коронавірус, дуже вибило з колії. Тренер в ізоляції, масажиста немає, сервісмени-відкатники теж потрапили під карантин, чоловічий лікар взагалі залишився в Україні на карантині... А на такому рівні для того, щоб досягати успіху, треба, щоб усе працювало як годинник. На жаль, аж до закінчення Олімпіади Фортуна до нас обличчям так і не обернулася", – додав фахівець.
Як виступили українські біатлоністи на Іграх-2022
- Найкращою з українок була Юлія Джима. найвищий її результат – 7-ме місце у гонці з масовим стартом.
- Серед чоловіків найкращим був Дмитро Підручний – 13-та позиція у спринті та персьюті.
- Щодо командних гонок, то у жіночій естафеті Україна посіла 7-му сходинку, а у чоловічий – 9-ту.