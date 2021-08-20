Учасники Олімпіади-2020 відвідали поранених українських військових в госпіталі: фото

Учасники Олімпіади-2020 в складі збірної України відвідали Головний військовий клінічний госпіталь, де перебувають поранені бійці.

Олімпійці зустрілися із пораненими бійцями травматологічного відділення та клініки судинної хірургії.

Серед відвідувачів був і олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Варто відзначити, що Беленюк за перемогу на Олімпіаді-2020 отримав звання старший лейтенант, а також нагородну зброю від міністра оборони України Андрія Тарана.

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"Безмежна вдячність нашим захисникам! Завдяки вашим перемогам ми можемо здобувати свої. Бажаємо найшвидшого одужання", – написав Жан Беленюк.

Не обійшлося і без подарунків. Олімпійці вручили воїнам пам’ятні брошури про історію Олімпійських Ігор-2020 та побажали найшвидшого одужання.



Спортсмени прийшли в госпіталь з подарунками для військових / Фото АрміяInform