Учасники Invictus Games повернулися в Україну: яскраве фото

У Гаазі відбулися Invictus Games The Hague 2020. Наші ветерани вибороли 16 нагород.

Нескорені українці

Збірна України Invictus Games повернулася на Батьківщину. Мер Львова Андрій Садовий привітав нашу команду з успішним виступом.

До слова Україна тріумфально завершила виступ на Іграх Нескорених: в активі збірної – 16 медалей

Приїхали додому не з пустими руками, а з перемогами та медалями. Але головне – вкотре показали світові незламний дух українських воїнів та нашого народу. Які, попри все, борються за Україну на всіх фронтах,

– йдеться у повідомленні.

Наші ветерани вибороли для своєї країни 16 медалей.



Учасники Invictus Games повернулися в Україну / Фото з соцмереж Андрія Садового

Українські медалісти на Іграх Нескорених-2020:

"Золото" – Родіон Сітдіков (штовхання ядра), Віктор Легкодух (штовхання ядра), Сергій Прядка (штовхання ядра), Андрій Бадарак (плавання, 50 метрів на спині), Ігор Галушка (веслування, 4 хвилини);

– Родіон Сітдіков (штовхання ядра), Віктор Легкодух (штовхання ядра), Сергій Прядка (штовхання ядра), Андрій Бадарак (плавання, 50 метрів на спині), Ігор Галушка (веслування, 4 хвилини); "Срібло" – Артем Лукашук (стрибки в довжину), Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання), Рустам Росул (штовхання ядра), Ігор Галушка (веслування, 1 хвилина), Віктор Легкодух (веслування, 4 хвилини);

– Артем Лукашук (стрибки в довжину), Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання), Рустам Росул (штовхання ядра), Ігор Галушка (веслування, 1 хвилина), Віктор Легкодух (веслування, 4 хвилини); "Бронза" – Іван Герецун (стрибки в довжину), Олексій Бобчинець (біг на 1500 метрів), Анна-Софія Пузанова (стрільба з лука), Іван Лепеха (плавання, 50 метрів вільним стилем), Андрій Бадарак (плавання, 50 метрів брасом), Ігор Безкорований (веслування, 1 хвилина).

Більшість членів команди – нинішні військовослужбовці, які захищають Україну у лавах Збройних Сил, Національної гвардії, територіальної оборони та інших структур сектору безпеки й оборони.

19 українських спортсменів-захисників змагалися з 500 ветеранами та військовослужбовцями з 18 країн – членів НАТО та партнерів Альянсу.