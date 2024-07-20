"Вбивають людей, які борються за українську мову": тренер відреагував на загибель Фаріон
Головний тренер команди Другої ліги Скала 1911 Михайло Басараб прокоментував вбивство Ірини Фаріон. Трагічна подія відбулася у Львові.
Ввечері 19 липня у Львові скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон. Від отриманих ран громадська діячка померла у лікарні.
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Що сказав український тренер про загибель Фаріон
На жахливий злочин відреагував головний тренер друголігової Скали 1911 Михайло Басараб. Він опублікував пост на своїй сторінці у фейсбуці.
Прикро, що в країні, де по вулицях досі спокійно ходять проросійські виб***ки, вбивають людей, які борються за українську мову,
– написав Басараб.
Басараб прокоментував вбивство Фаріон / скриншот публікації
Зазначимо, що трохи згодом Михайло Басараб видалив пост зі своєї сторінки.
Останні новини про вбивство Фаріон
- Вбивство Ірини Фаріон стало шоком для українського суспільства.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким мовознавиці.
- Наразі слідством опрацьовується декілька версій мотивів вбивства, в тому числі розглядають російський слід.
- Поліція продовжує пошуки нападника. На жаль, його поки не вдалося затримати.