"Вбивають людей, які борються за українську мову": тренер відреагував на загибель Фаріон

Головний тренер команди Другої ліги Скала 1911 Михайло Басараб прокоментував вбивство Ірини Фаріон. Трагічна подія відбулася у Львові.

Ввечері 19 липня у Львові скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон. Від отриманих ран громадська діячка померла у лікарні.

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Що сказав український тренер про загибель Фаріон

На жахливий злочин відреагував головний тренер друголігової Скали 1911 Михайло Басараб. Він опублікував пост на своїй сторінці у фейсбуці.

Прикро, що в країні, де по вулицях досі спокійно ходять проросійські виб***ки, вбивають людей, які борються за українську мову,

– написав Басараб.

Басараб прокоментував вбивство Фаріон / скриншот публікації

Зазначимо, що трохи згодом Михайло Басараб видалив пост зі своєї сторінки.

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