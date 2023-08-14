Не варто ображати українців: УАФ написала скаргу на фанатів суперника Динамо в Лізі конференцій

УАФ поскаржилась на вболівальників європейського клубу. Все через те, що ті вирішили образити українців.

Українська асоціація футболу написала скаргу в УЄФА та Грецьку асоціацію футболу через поведінку фанатів Аріса. Відчайдушні вболівальники можуть бути покарані.

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Очікуємо на відповідну реакцію

Інцидент трапився в першому матчі третього кваліфікаційного раунду до Ліги конференцій, в якому зустрілися грецький Аріс та київське Динамо (1:0). "Богам війни" неочікувано вдалося здолати український колектив, проте ультрас тамтешнього клубу відзначилися ганебним вчинком. Найвідданіші фанати грецького клубу на трибунах арени "Kleanthis Vikelidis Stadium", яка знаходиться в Салоніках, вивісили банери, котрі були спрямовані, аби образити українців.

Зокрема, на постерах можна було побачити провокативний надпис, такий як, "Smash Azov nazis", що в перекладі означає "розбийте нацистів "Азова". Такий жест зі сторони вболівальників Аріса не можна назвати сюрпризом, оскільки грецькі фанати існують у тісній дружбі із російськими ультрас. Шкода лиш, що киянам не вдалося у першій грі поставити провокаторів на місце. УАФ у свою чергу направила лист на адресу УЄФА і Грецької федерації футболу щодо інциденту. Якщо європейська асоціація відреагує на скаргу, то фанатам Арісу може загрожувати дискваліфікація.

Просимо УЄФА і колег з Грецької федерації футболу уважно розглянути описаний епізод і знайти можливість вжити суворих заходів щодо порушників, а також запобіжні заходи для превенції подібних випадків у подальшому. Захисники "Азовсталі", також відомі як підрозділ "Азов" української армії, не мають жодного зв’язку з нацистами, як і ніхто з українського суспільства, але це наратив російської пропаганди, який вона поширює в усьому світі,

– йдеться в листі УЄФА.

Банер греків / фото із трансляції матчу

Нагадаємо, що матч-відповідь між Арісом та Динамо датований на 17-е серпня, а проведуть вони його у Бухаресті (Румунія), на стадіоні "Джулешті". Тобто поєдинок стане для "біло-синіх" тільки номінально домашнім. Якщо киянам вдасться пройти греків, то вони зіграють у "фіналі" кваліфікації з переможцем пари Нефтчі – Бешикташ (турки виграли першим матч із рахунком 1:3).