Український футбол на порозі змін: УАФ проінформувала УЄФА про скликання позачергового конгресу

Українська асоціація футболу скоро може зазнати великих змін. Вже у найближчі 60 днів у неї може змінитися керівництво.

Адміністрація УАФ повідомила, що отримала письмові рішення органів управління 32-х членів організації з вимогою про скликання позачергового конгресу. Це становить необхідні 3/4 від загальної кількості, тому, згідно зі Статутом УАФ, виконавчий комітет зобов'язаний його скликати.

Читайте також Ремейк Руні: фантастичний гол "ножицями" вінгера МЮ у ворота Евертона – відео шедевра

В УАФ скоро відбудуться кардинальні зміни

Таким чином, процедура скликання позачергового Конгресу УАФ офіційно розпочалася. Про це організація вже поінформувала ФІФА та УЄФА.

Згідно зі Статутом УАФ (ст.19, п.4), "позачерговий конгрес повинен проводитися не пізніше ніж за 60 днів із дати отримання адміністрацією УАФ належним чином оформлених пропозицій".

. у середині жовтня Віктор Вацко повідомляв, що на новому конгресі мають призначити нового президента УАФ. За його інформацією, на посаду претендував лише Андрій Шевченко.

Тому є всі підстави вважати, що процедура легітимного усунення Андрія Павелка, який перебуває в СІЗО з 16 червня 2023 року, буде завершена вже у найближчі 2 місяці.

Нагадаємо, що він очолював УАФ (раніше ФФУ) з березня 2015 року.