Шевченку приготуватися: в УАФ офіційно оголосили проведення позачергового Конгрессу

Виконком Української асоціації футболу затвердив дату проведення позачергового Конгресу УАФ. У порядку денному – обрання президента УАФ.

Український футбол на порозі грандіозних змін у керівництві. Вже 25 січня 2024 року стане відомо, хто стане новим очільником УАФ.

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На Виконкомі УАФ були затверджені дата, час та місце проведення позачергового XXVI Конгресу. Також був погоджений порядок денний, який запропонували члени УАФ.

Порядок денний позачергового Конгресу УАФ

1. Про обрання робочих органів позачергового XXVI Конгресу УАФ.

2. Про визнання таким, що не відбувся, чергового звітно-виборного XXV Конгресу УАФ.

3. Про обрання президента УАФ.

4. Про затвердження кількісного складу членів Виконавчого комітету УАФ, перших віцепрезидентів УАФ, віцепрезидентів УАФ.

5. Про обрання перших віцепрезидентів УАФ.

6. Про обрання віцепрезидентів УАФ.

7. Про обрання членів Виконавчого комітету УАФ.

8. Про обрання Аудиторського органу УАФ.

Підготовкою проведення позачергового конгресу займатиметься перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

Також Виконком УАФ відсторонив Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря УАФ. Обов'язки генерального секретаря УАФ виконуватиме Ігор Грищенко.

Очікується, що на Андрія Павелка, який нині обіймає посаду президента УАФ, замінить колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.

Позачерговий Конгрес УАФ відбудеться 25 січня 2024 року в Будинку футболу (м. Київ, початок — о 12:00).