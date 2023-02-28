Футбольні уболівальники можуть повернутись на трибуни стадіонів в Україні

У понеділок, 27 лютого, відновилась Українська Прем'єр-ліга. Матч Металіста 1925 та Олександрії подарував нам цілих шість м'ячів, але за цим результативним матчем фанати могли спостерігати лише по телевізору та через смартфони.

Команди забили розписали результативну мирову 3:3. Олександрія забила перший гол в УПЛ у 2023 році. Автором взяття воріт став Третьяков. Металіст 1925 відповів двома голами у першому таймі від Ткачука та Бичека.

Детальніше про матч Олександрія та Металіст 1925 влаштували гольову перестрілку в першому матчі УПЛ у 2023 році

По перерві команди на двох забили ще три голи. Спершу Шершень збільшив перевагу харків'ян до 1:3, але підопічні Ротаня не опустили руки. Третьяков оформив дубль та м'яч Кобзара врятували Олександрію від домашньої поразки та встановили рахунок 3:3.

Матч відбувся за порожніх трибун стадіону КСК "Ніка" в Олександрії. Адже в Україні триває війна, тому клуби не можуть забезпечити 100-відсоткову безпеку уболівальникам, які вщент можуть заповнити трибуни місцевих арен.

Натякнув на можливе повернення фанатів на трибуни

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко зачепив тему порожніх трибун на футбольних матчах. Керівник УАФ запевнив, що вони ведуть перемовини Міністерством молоді і спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо можливого повернення уболівальників на трибуни.

Мова йде про обмежений допуск фанатів на трибуни. Павелко навів приклад поранених захисників України, які можуть через перегляд футболу швидше відновити свій моральний стан.

Очільник УАФ заявив, що попри війну в Україні у звичайному графіку працюють театри, кінотеатри та відбуваються концерти. Тому, чому виключенням стають футбольні матчі.

Звичайно варіанти допуску вболівальників на матчі розглядаються лише на тих стадіонах, де для цього є відповідні умови, зокрема, достатня кількість місць в укриттях. Крім того, реалізація цієї ідеї можлива виключно за умови отримання клубом-організатором матчу дозволу відповідної обласної військової адміністрації і правоохоронців,

– наголосив Павелко.

Нагадаємо, що 28 лютого у Львові свій перенесений матч 9-го туру УПЛ проведе Шахтар. "Гірники" зустрінуться з Минаєм. Початок зустрічі о 15:00.

3 березня стартує друге коло УПЛ. Програму 16-го туру відкриють матчем Кривбаса та Колоса.