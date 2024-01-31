Все скинули на гравця: у нідерландському клубі знайшли виправдання своєму трансферу у Росію

На жаль, далеко не усі у цивілізованому світі відреклись від Росії та усього, що з нею пов'язане. Список таких поповнив футбольний клуб із Нідерландів Твенте.

29 січня 2024 року нідерландський клуб офіційно оформив перехід свого форварда Манфреда Угальде у московський Спартак. Твенте здійснив рекордний у своїй історії перехід, який склав 15 мільйонів євро.

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У Твенте пояснили трансфер гравця у Спартак

Футболіст не посоромився їхати у країну-агресора та заробляти криваві гроші. Угальде підписав довготривалий контракт із російським клубом – до кінця червня 2028-го року.

Такий трансфер 21-річного нападника із Коста-Рики не надто сподобався футбольній спільноті. Тому у Твенте вирішили виступити із офіційною заявою та пояснити перехід свого гравця у Росію. У клубі із Ередивізі все скинули на бажання самого футболіста.

Мати справи з Росією, звичайно, не варто, але гравець сам дуже хотів поїхати. Доводиться шукати варіант. Спартак не перебуває у жодних санкційних списках. Жодних обмежень бізнесу в цьому плані немає,

– йдеться у заяві Твенте.

Твенте, яке солідно збагатилось на трансфері у ворожу країну після 19-ти турів посідає 3-тю позицію у турнірній таблиці Ередивізі, набравши 38 балів. До лідера сезону ПСВ відставання у 17 очок, а до другого Феєнорд – у 5 пунктів.

Що відомо про Манфреда Угальде