Все скинули на гравця: у нідерландському клубі знайшли виправдання своєму трансферу у Росію
Джерело:офіційний сайт Твенте
На жаль, далеко не усі у цивілізованому світі відреклись від Росії та усього, що з нею пов'язане. Список таких поповнив футбольний клуб із Нідерландів Твенте.
29 січня 2024 року нідерландський клуб офіційно оформив перехід свого форварда Манфреда Угальде у московський Спартак. Твенте здійснив рекордний у своїй історії перехід, який склав 15 мільйонів євро.
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У Твенте пояснили трансфер гравця у Спартак
Футболіст не посоромився їхати у країну-агресора та заробляти криваві гроші. Угальде підписав довготривалий контракт із російським клубом – до кінця червня 2028-го року.
Такий трансфер 21-річного нападника із Коста-Рики не надто сподобався футбольній спільноті. Тому у Твенте вирішили виступити із офіційною заявою та пояснити перехід свого гравця у Росію. У клубі із Ередивізі все скинули на бажання самого футболіста.
Мати справи з Росією, звичайно, не варто, але гравець сам дуже хотів поїхати. Доводиться шукати варіант. Спартак не перебуває у жодних санкційних списках. Жодних обмежень бізнесу в цьому плані немає,
– йдеться у заяві Твенте.
Твенте, яке солідно збагатилось на трансфері у ворожу країну після 19-ти турів посідає 3-тю позицію у турнірній таблиці Ередивізі, набравши 38 балів. До лідера сезону ПСВ відставання у 17 очок, а до другого Феєнорд – у 5 пунктів.
Що відомо про Манфреда Угальде
- Угальде вперше перейшов у Твенте ще влітку 2021-го року, коли був орендований нідерландським клубом у бельгійського Ломмеля.
- В оренді у Нідерландах нападник провів два роки та влітку 2023-го став повноцінним футболістом Твенте.
- У футболці нідерландського колективу провів 84 матчі (25 з яких ще у поточному сезоні-2023/2024), у яких наколотив 22 голи та віддав 13 асистів.
- Окрім Ломмеля (23 зустрічі) та Твенте Угальде виступав за футбольний клуб у рідній Коста-Риці – Сапрісса (52 поєдинки). Виграв із клубом два трофеї.
- Манфред із лютого 2020-го року є футболістом головної збірної Коста-Рики, за яку вже провів 6 матчів (1 гол).