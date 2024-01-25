Гроші кров'ю не пахнуть: нідерландський клуб здійснить рекордний трансфер до Росії

Футбольні клуби Європи знайшли шпарину у санкціях, щоб здійснювати трансфери з країною-агресором. Завдяки шаленим коштам росіяни купують лояльність представників цивілізованого світу.

Московський Спартак підготував рекордну пропозицію для нідерландського Твенте за костариканського форварда Манфреда Угальде. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Санкції не працюють

За інформацією джерела, Твенте отримає за 21-річного футболіста 15 мільйонів євро. Це рекордна сума для нідерландського клубу.

Керівництво Твенте отримало дозвіл на перемовини з російським клубом попри санкції. Повідомляється, що якщо клуб не має прямих зв'язків з урядом Росії, то угоди укладати з ним можна.

Обмеження також стосуються, якщо клуб на 50 або більше відсотків належить державі. Однак Спартака це не стосується, а тому Твенте отримав "зелене" світло на ведення перемовин.

Щодо костариканського форварда, то його не турбує відсторонення Росії від єврокубків. Очевидно, що футболіст буде отримувати таку зарплатню, яку не побачить в європейсьских клубах. А тому навіщо напружуватися.

Манфред Угальде став повноцінним гравцем Твенте у липні 2023 року. Ніделандський клуб заплатив бельгійському Ломмелю за перехід футболіста 4 мільйони євро. У поточному чемпіонаті костариканець забив 9 голів та віддав 7 асистів у 25 матчах. Його трансферна вартість оцінюється у 5 мільйонів євро.