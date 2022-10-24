Дніпро-1 обійшов Шахтар, Динамо в середині: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 9 туру
24 жовтня 2022 , 22:02Читать новость на русском
Підопічні Олександра Кучера відірвалась від донеччан, які відпочивали на цих вихідних. Підбиваємо підсумки 9 туру чемпіонату України.
У понеділок в чемпіонаті України 2022-2023 підійшов до кінця 9 тур УПЛ. Вийшов він неповним, оскільки Шахтар та Минай домовились про перенесення матчу через участь "гірників" у Лізі чемпіонів.
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Тур вийшов не дуже результативним – у семи матчах було забито всього 13 м'ячів. Це менше двох голів за гру, пише 24 канал. Всі результати 9 туру УПЛ виглядають так:
- Олександрія – Львів 2:0
- Металіст – Дніпро-1 0:1
- Динамо – Ворскла 1:1
- Верес – Зоря 0:1
- Рух – Металіст 1925 1:1
- Кривбас – Інгулець 1:1
- Колос – Чорноморець 1:1
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|8
|7
|1
|0
|20:4
|22
|2
|Шахтар
|7
|6
|1
|0
|16:3
|19
|3
|Олександрія
|7
|5
|1
|1
|11:6
|16
|4
|Зоря
|8
|5
|1
|2
|17:13
|16
|5
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11:10
|14
|6
|Металіст
|8
|4
|1
|3
|12:14
|13
|7
|Колос
|8
|3
|3
|2
|6:7
|12
|8
|Динамо
|7
|3
|1
|3
|9:10
|10
|9
|Металіст 1925
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|10
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6:7
|9
|11
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10:15
|8
|12
|Ворскла
|9
|2
|2
|5
|10:14
|8
|13
|Кривбас
|8
|1
|3
|4
|4:8
|6
|14
|Львів
|8
|1
|2
|5
|6:14
|5
|15
|Інгулець
|8
|0
|4
|4
|7:11
|4
|16
|Чорноморець
|8
|0
|3
|5
|5:13
|3
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Основні моменти:
- Після мінімальної перемоги над Металістом на першому місці закріпився Дніпро-1. Команда Олександра Кучера мала рівну кількість очок з Шахтарем, однак донеччани свій матч перенесли.
- На третю позицію вийшла Олександрія. Підопічні Юрія Гури мають стільки ж очок, як і Зоря, однак зіграли на матч менше.
- Динамо застрягло на восьмій позиції після втрати очок у грі з Ворсклою. Відстань до лідера – 12 балів при матчі в запасі.
- Першої перемоги домігся Кривбас, який здолав Інгулець. Це дозволило підопічним Юрія Вернидуба залишити зону вильоту, куди опустився як раз клуб з Петрового.
- Останнім іде Чорноморець, який втратив очки у грі з Колосом. Відстань від рятівної зони складає вже п'ять балів.
Розклад 10 туру УПЛ:
- 28 жовтня, 17:00. Металіст 1925 – Зоря
- 29 жовтня, 13:00. Ворскла – Минай
- 29 жовтня, 17:00. Шахтар – Олександрія
- 30 жовтня, 13:00. Дніпро-1 – Чорноморець
- 30 жовтня, 13:00. Інгулець – Рух
- 30 жовтня, 15:00. Львів – Металіст
- 30 жовтня, 17:00. Динамо – Кривбас
- 31 жовтня, 13:00. Колос – Верес