Дніпро-1 обійшов Шахтар, Динамо в середині: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 9 туру

Підопічні Олександра Кучера відірвалась від донеччан, які відпочивали на цих вихідних. Підбиваємо підсумки 9 туру чемпіонату України.

У понеділок в чемпіонаті України 2022-2023 підійшов до кінця 9 тур УПЛ. Вийшов він неповним, оскільки Шахтар та Минай домовились про перенесення матчу через участь "гірників" у Лізі чемпіонів.

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Тур вийшов не дуже результативним – у семи матчах було забито всього 13 м'ячів. Це менше двох голів за гру, пише 24 канал. Всі результати 9 туру УПЛ виглядають так:

Олександрія – Львів 2:0

Металіст – Дніпро-1 0:1

Динамо – Ворскла 1:1

Верес – Зоря 0:1

Рух – Металіст 1925 1:1

Кривбас – Інгулець 1:1

Колос – Чорноморець 1:1

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 8 7 1 0 20:4 22 2 Шахтар 7 6 1 0 16:3 19 3 Олександрія 7 5 1 1 11:6 16 4 Зоря 8 5 1 2 17:13 16 5 Верес 9 4 2 3 11:10 14 6 Металіст 8 4 1 3 12:14 13 7 Колос 8 3 3 2 6:7 12 8 Динамо 7 3 1 3 9:10 10 9 Металіст 1925 8 2 4 2 8:9 10 10 Минай 8 2 3 3 6:7 9 11 Рух 9 2 2 5 10:15 8 12 Ворскла 9 2 2 5 10:14 8 13 Кривбас 8 1 3 4 4:8 6 14 Львів 8 1 2 5 6:14 5 15 Інгулець 8 0 4 4 7:11 4 16 Чорноморець 8 0 3 5 5:13 3

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Основні моменти:

Після мінімальної перемоги над Металістом на першому місці закріпився Дніпро-1. Команда Олександра Кучера мала рівну кількість очок з Шахтарем, однак донеччани свій матч перенесли.

На третю позицію вийшла Олександрія. Підопічні Юрія Гури мають стільки ж очок, як і Зоря, однак зіграли на матч менше.

Динамо застрягло на восьмій позиції після втрати очок у грі з Ворсклою. Відстань до лідера – 12 балів при матчі в запасі.

Першої перемоги домігся Кривбас, який здолав Інгулець. Це дозволило підопічним Юрія Вернидуба залишити зону вильоту, куди опустився як раз клуб з Петрового.

Останнім іде Чорноморець, який втратив очки у грі з Колосом. Відстань від рятівної зони складає вже п'ять балів.

Розклад 10 туру УПЛ: