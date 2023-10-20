Цуренко поквиталася з кривдницею українки та вийшла до півфіналу турніру WTA

Експерша ракетка України Леся Цуренко продовжує боротьбу на турнірі WTA 250 в Тунісі. Українка вдруге в цьому році вийшла до півфіналу турнірів WTA.

Леся Цуренко – Нурія Паррісас-Діас 2:0 (6:3, 6:2)

У чвертьфіналі турніру WTA 250 в туніському Монастірі Леся Цуренко зустрічалася з іспанкою Нурія Паррісас-Діас, яка в другому раунді обіграла Катаріну Завацьку. Тож у Цуренко з'явилася гарна нагода помститися за свою співвітчизницю, пише 24 Канал.

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Експерша ракетка України не мала особливих проблем із представницею Іспанії. Перший сет Цуренко виграла з рахунком 6:3. В другій партії перевага українки була ще більшою. Леся віддала лише два гейми, закривши сет з рахунком 6:2. Зазначимо, що суперниці вперше зустрічалися на тенісному корті.

Леся Цуренко переможець матчу проти Нурії Паррісас-Діас / Jasmin Open Tunisia

Нагадаємо, що в першому колі турніру WTA 250 в Тунісі Цуренко Хлое Паке з Франції, а в 1/8 фіналу впевнено переграла американку Клер Лю.

У півфіналі Леся Цуренко зустрінеться з першою ракеткою турніру Жасмін Паоліні з Італії.