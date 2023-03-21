Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA 1000: хто з українок виступить в Маямі

Три українські тенісистки стали учасницями основної сітки турніру WTA 1000 у Маямі. Лесі Цуренко для цього довелося пройти кваліфікацію.

У кваліфікації відкритого чемпіонату Маямі взяли участь дві українські тенісистки – Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Однак потрапити до основної сітку зуміла лише одна українка, пише 24 канал.

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Хто з українок потрапив на турнір в Маямі

У півфіналі відбору Цуренко здолала американку Коко Вандевеге – 6:3, 6:3. А у фіналі 33-річна українка за підсумком двох сетів перемогла британку Гарріет Дарт – 7:6, 6:2. Цуренко вперше виграла два матчі у кваліфікації турніру в Маямі. Для Лесі це буде 6-та участь в основі.

Даяна Ястремська зуміла пройти лише перший раунд кваліфікації. У фіналі одеситка поступилася Анні-Лєні Фріздам з Німеччини – 6:1, 6:7, 3:6.

Таким чином, до Ангеліни Калініної та Марти Костюк, які потрапили до основної сітки без відбору, додалася Леся Цуренко. З першого раунда турнір в Маямі розпочнуть Цуренко та Костюк, а Калініна одразу стартує з другого кола.

Суперниці українських тенісисток на старті турніру WTA 1000 у Маямі

Марта Костюк (Україна) – Елізабетта Коччаретто (Італія)

Леся Цуренко (Україна, Q) – Лейла Фернандес (Канада)

другий раунд

Ангеліна Калініна (Україна, 28) - Софія Кенін (США) / Шторм Хантер (Австралія)

Марта Костюк (Україна) / Елізабетта Коччаретто (Італія) - Анастасія Потапова (27)

Леся Цуренко (Україна, Q) / Лейла Фернандес (Канада) - Белінда Бенчич (Швейцарія, 9)

Турнір в Маямі триватиме з 21 березня по 2 квітня. Діючими чемпіонами в чоловічому та жіночому індивідуальному розіграші є Карлос Алькарас та Іга Швьонтек.