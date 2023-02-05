Фантазії "0": турнір Winter Cup скопіював трофей Кубка Англії, фани неприємно здивовані – фото

Вже 6 лютого у Туреччині стартує товариський турнір Winter Cup-2023. Участь у змаганнях візьмуть чотири команди –рівненський Верес, полтавська Ворскла, житомирське Полісся та естонська Левадія.

Матч Полісся – Ворскла дасть початок зимовому турніру. За день до відкриття презентували новий трофей змагань. Олександр Денисов та житомирське Полісся у своїх соцмережах опублікували фото нового кубка, за який боротимуться чотири клуби, пише 24 канал.

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Один в один із англійським трофеєм

Цікаво, що новий трофей нагадав футбольним уболівальникам копію кубка, за який змагаються в Англії.

Журналіст Денисов запропонував фанатам оцінити оновлений трофей Winter Cup-2023. Під фото фанати зауважили його схожість з англійським кубком, який один в один виглядає, як новий трофей товариського турніру.

Фани були неприємно здивовані відсутністю креативності та фантазією організаторів змагань: "Зробити копію кубка Англії, ну невже нічого іншого не придумали?"

Можна і щось своє придумати. Добре, що хоч не кубок світу чи ЛЧ,

– написав один із футбольних уболіваників.



Порівняння кубків – Winter Cup-2023 (зліва) і Кубок Англії (справа) / Колаж 24 каналу

Календар турніру Winter Cup-2023

6 лютого. Полісся — Ворскла

7 лютого. Верес — Левадія

10 лютого. Полісся — Верес

11 лютого. Ворскла — Левадія

14 лютого. Полісся — Левадія

15 лютого. Ворскла — Верес