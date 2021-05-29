Відсвяткував перемогу: турецький футболіст випав з автобуса на повному ходу – відео

У фіналі міні-турніру за вихід в елітний дивізіон турецького футболу – Суперлігу – Коджаєліспор розгромив Сакарьяспор 4:0.

Під час святкового проїзду по місту ледь не сталася трагедія. Захисник Бахрі Джан Авджі випав у вікно автобуса на проїжджу частину.

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Футболіста доставили в лікарню, де йому була надана медична допомога.

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"Зі здоров'ям у нього все в порядку. Видужуй швидше, Бахрі", – підтримав футболіста Коджаєліспор.

Для українського вболівальника Коджаєліспор відомий тим, що тут виступав колишній футболіст київського ЦСКА і харківського Металіста Володимир Мацігура.