Театр абсурду: в Туреччині забили дивний гол після помилки захисника – курйозне відео

У понеділок, 4 березня, у турецькій Суперлізі відбулися заключні матчі 28 туру. В одному з них сталася безглузда помилка, яка розлетілася мережею.

Свідками курйозу стали вболівальники під час домашнього поєдинку Аланіяспора проти Трабзонспора. Господарі поля здобули перемогу з рахунком 3:1, пише 24 Канал.

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Шалений конфуз від гравця Трабзонспора

Аланіяспор відкрив рахунок проти фаворитів зустрічі вже на восьмій хвилині, завдяки влучному удару Огуза Айдіна. До перерви 23-річний вінгер господарів оформив дубль, але основну роботу за нього зробив досвідчений захисник гостей Стефано Денсвіл.

Суринамець після розіграшу вільного удару на рівному місці пропустив м'яч після точної передачі голкіпера Угурджана Чакіра й цим скористався Огуз Айдін. Він пішов на перехоплення та легко зробив рахунок 2:0.

Курйозний гол у матчі Аланіяспор – Трабзонспор: дивіться відео

. Завдяки перемозі господарі змогли піднятися на тринадцяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини та відірвалися на 4 очки від зони вильоту. Трабзонспор, попри поразку, залишився на третій сходинці.