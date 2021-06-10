Хто переможе у матчі-відкритті Євро-2020 – Туреччина чи Італія: прогноз

Поєдинок Туреччина – Італія 11 червня стане стартовим матчем чемпіонату Європи-2020 з футболу. Букмекери оцінили шанси збірних на перемогу у цій зустрічі.

Туреччина – Італія: спекотний старт Євро-2020

Матч Туреччина – Італія дасть старт чемпіонату Європи-2020. Це буде друга зустріч цих збірних у фінальних стадіях Євро. Вперше команди зустрічались у стартовому турі у 2000 році. Тоді італійці на характері здобули перемогу з рахунком 2:1.

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Ще двічі шляхи Туреччини та Італії перетинались у рамках відбору до чемпіонату Європи далекого 1964 року. Тоді на домашньому стадіоні італійці також святкували перемогу, але вже з розгромним рахунком 6:0. А на виїзді "скуадра адзурра" перемогла з мінімальним рахунком 1:0. Два останні контрольні спаринги між командами завершувались мировими 1:1.

Результат збірних у відборі

Обидві збірні показали чудову гру у відбіркових матчах. Італія під керівництвом Роберто Манчіні наче ожила. Протягом усіх 10 поєдинків італійці не знали смаку поразок – 10 перемог. Збірна одноосібно очолила групу та випередила найближчого конкурента Фінляндію аж на 12 балів.

Туреччина ж у своїй групі фінішувала другою, поступившись лише французами двома пунктами. Турки у своєму пасиві мали лише одну поразку у матчі зі збірною Ісландії, яка завершила відбір на 3 місці.

Прогноз від Favbet

Матч Туреччина – Італія відбудеться 11 червня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00.

Італія – явний фаворит протистояння. Саме на перемогу італійців ставлять букмекери – 1,56. На звитягу Туреччини можна зробити ставку з коефіцієнтом 7,90. Не виключено, що у першому матчі Євро-2020 буде розписана нічия – 3,90.

Швидше за все обидві команди не потішать своїх фанатів. Лише одна збірна заб'є у зустрічі – 1,63. Якщо так буде складатись матч, то з яким же рахунком завершиться протистояння? 0:1 або 0:2? Саме на такі рахунки стоять коефіцієнти 4,50 та 5,40 відповідно.

Першими у поєдинку будуть радіти вболівальники гостей. Італійські футболісти першими засмутять голкіпера суперника – 1,40. на перший гол у матчі від турків – 3,95.

Ймовірно, що у матчі не буде пенальті – 1,45. Іммобіле та Белотті можуть стати авторами голів у футболці збірної Італії – 2,30 та 2,20. За турецьку команду мають шанс забити Їлмаз та Унал – 5 та 6,50.