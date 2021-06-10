Туреччина – Італія: де дивитися перший матч Євро-2020

У Римі ввечері 11 червня стартує чемпіонат Європи-2022. У першому матчі Євро-2020 номінальні господарі Олімпійського стадіону італійці зустрінуться з Туреччиною. Переглянути матч можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Де дивитися перший матч Євро-2020

Туреччина та Італія виступають у групі A. Поєдинок між збірними розпочнеться після офіційного відкриття Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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В Україні всі поєдинки Євро-2020 транслюватиме "Медіа Група Україна", куди входять канали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна".

Перший матч Євро-2020 між Туреччиною та Італією покажуть відразу два телеканали – "Футбол 1" та "Футбол 2". Трансляція на "Футбол 1" розпочнеться о 21:35, а на "Футбол 2" – о 21:30.

В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Дивитися онлайн матч Туреччина – Італія можна на платформі Oll.tv. у пакеті xtra sport oll inclusive. Вартість складає 189 гривень на місяць.