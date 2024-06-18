Фанати збірної Грузії заспівали легендарний хіт про Путіна на матчі Євро-2024: красиве відео

У вівторок, 18 червня, відбувається перший матч групи "F" на Євро-2024 з футболу. Туреччина зустрічається із Грузією.

Поєдинок відбувається на 62-тисячному стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді, де трибуни поділились на сектори підтримки Грузії та Туреччини. Під час матчу зі знаком плюс відзначились грузинські уболівальники.

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Грузини звернулись до Путіна

Фанати збірної Грузії заспівали легендарний хіт "Путін х**ло". Ця кричалка потрапила у прямий ефір матчу на пропагандистському телебаченні. У цей момент коментатор поєдинку аж замовк.

Також відео із виконанням грузинських уболівальників вже віруситься мережею.

Фани із Грузії заспівали про Путіна: дивіться відео

Нагадаємо, що у групі "F" разом із Грузією та Туреччиною також виступають Португалія та Чехія. Лобова зустріч останніх розпочнеться 18 червня 22:00 (за Києвом).

Станом на 20:40 рахунок у матчі Туреччина – Грузія на користь турецької збірної 2:1. Туреччина першою відкрила рахунок у матчі завдяки голу Мюлдюра, але ще до перерви грузини зрівняли цифри на табло. Голом відзначився Мікаутадзе.

На старті другого тайму футболіст Реала Гюлер знову вивів Туреччину уперед.