Лідер Тур де Франс зворушливо зачекав суперника, який епічно впав на повороті: відео моменту

Тур де Франс-2022 запам'ятався не лише боротьбою Йонаса Вінгегора та Тадея Погачара, а й благородним вчинком лідера загального заліку. Данський велогонщик зачекав суперника, який не впорався з керуванням.

Благородний вчинок на Тур де Франс

Йонас Вінгегор, який успішно виступає за команду "Jumbo Visma", виявився людиною з великим та добрим серцем. Навіть під час змагальної боротьби Вінгегор показав себе з найкращої сторони, пише 24 канал.

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На 18-му етапі Тур де Франс розгорнулась боротьба між лідером загального заліку та велогонщиком із команди "UAE Emirates" Тадеєм Погачаром.

Данський велогонщик ледь втримався на колесах на одному з поворотів. Після чого така ж доля спіткала його 23-річного суперника зі Словенії. Погачар після повороту пропускав Вінгегора уперед, але сам на рівному місці не впорався з керуванням та після падіння опинився на трасі.

Тадей одразу підійнявся та кинувся наздоганяти лідера. Однак Вінгегор не став користатись моментом, щоб зробити хороший гандикап над Погачаром. Йонас зачекав свого суперника, за що отримав подяку від Погачара.

Французький офіційний ютуб-канал Eurosport вже виклав відео цього моменту з етапу Тур де Франс.

Благородний вчинок Вінгегора у боротьбі з Погачаров: дивіться відео