Екзотичний варіант: Тухель може очолити африканську збірну

Німецький спеціаліст Томас Тухель може повернутись у тренерську діяльність, очоливши африканську збірну. До того коуч ще не тренував національні команди.

Томас Тухель має усі шанси очолити національну збірну Гани. Після відставки Ото Адо, африканська Федерація футболу активно шукає нового тренера.

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Тухель не єдиний варіант "чорних зірок". Африканську збірну також може очолити Паулу Бенту. Коуч покинув посаду головного тренера Південної Кореї після вильоту від збірної Бразилії у 1/8 фіналу ЧС.

Після звільнення з лондонського клубу, ходили чутки, що Тухель може очолити Ліверпуль. Також був шанс стати керманичем збірних Англії, або Німеччини.

Нагадаємо, що збірна Гани не подолала груповий етап чемпіонату світу-2022 у Катарі. Команда зайняла останнє місце у квартеті, який вони формували разом зі збірними Португалії, Південної Кореї та Уругваю.