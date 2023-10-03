Ще одна втрата України на Мастерсі в Пекіні: Цуренко поступилася скандальній росіянці

Колишня перша ракетка України Леся Цуренко завершила виступи на турнірі WTA1000 в Пекіні. Суперницею українки була росіянка Вєроніка Кудермєтова.

Леся Цуренко (Україна) – Вєроніка Кудермєтова 1:2 (6:3, 0:6, 0:6)

У вівторок, 3 жовтня, на турнірі WTA1000 в Пекіні відбувся матч за участю українки Лесі Цуренко та "нейтральної" росіянки Вєроніки Кудермєтової. Це була перша зустріч тенісисток, пише 24 Канал.

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У першому сеті четверта ракетка України нав'язала боротьбу суперниці та завершила його перемогою з рахунком 6:3. Проте дві наступні партії завершилися не на користь Цуренко.

"Нейтральна" росіянка зуміла здобути реванш, завершивши два сети з "сухим" рахунком по 6:0. Тож Леся Цуренко завершила свої виступи на Мастерсі в Пекіні. Кудерметова в наступному колі зустрінеться з чемпіонкою US Open-2023 Коко Гофф.

. Вєроніка Кудермєтова рекламує компанію "Татнєфть", яка є її спонсором. Ця компанія перебуває під санкціями, оскільки постачає російську армію пальним. На турнірі Ролан Гаррос росіянці загрожувала дискваліфікація через демонстрацію лого спонсора.

Нагадаємо, що в першому колі Мастерса Цуренко дуже впевнено обіграла китаянку Чжу Лінь. У другому сеті друга ракетка Китаю знялася з матчу через запаморочення.

Боротьбу на турнірі продовжать дві українки – Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Представниці України вийшли до 1/8 фіналу. На цій стадії Калініна зустрінеться з Каролін Гарсією з Франції, а Костюк з "нейтральною" Людмілою Самсоновою.