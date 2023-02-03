"Не хочу помилитися вчетверте": чемпіон світу боїться повертатись у Динамо
Джерело:Український футбол
Георгій Цитаішвілі відверто розповів про своє бажання повернутись у київське Динамо. Наразі правий вінгер виступає в оренді у польському Леху.
Польський період для Гіо розпочався у липні 2022 року, коли Лех орендував у Динамо футболіста. Цитаішвілі розповів про свої виступи у польській Екстраклясі та зробив відверте зізнання щодо своїх бажань повернутись у столичний клуб УПЛ.
Читайте також Перший професійний клуб Усика скасував матч проти Динамо: відома причина
Цитаішвілі: Я помилявся і був на других ролях у команді
Георгій зізнався, що комфортно себе почуває у Леху та цілком задоволений своїми виступами за польську команду. Наразі орендна угода з командою розрахована до кінця сезону-2022/2023, тому усі думки Гіо пов'язані виключно з Лехом.
Також Цитаішвілі розповів, що не думає про слова оточення, що він може стати заміною Віктора Циганкова у Динамо. Наразі Гіо більше сконцентрований на своїх виступах у Польщі. Однак не забуває стежити за трансферними перипетіями киян.
Георгій боїться повертатись у київський клуб не через війну в Україні, а через спортивні моменти. Цитаішвілі зізнався, що тричі хотів покинути "біло-синіх", але усі рази дослуховувався до обіцянок та слів тренерського штабу, який запевняв, що розраховує на нього.
Мої сумніви щодо повернення до Динамо пов’язані виключно зі спортивними моментами. Раніше я вже тричі хотів піти із Динамо, але усі три рази залишався, бо тренери казали, що розраховують на мене. Я помилявся і був на других ролях у команді. Не хочу помилитися вчетверте. Мені потрібно грати у футбол,
– сказав футболіст.
Наразі Лех після 18 турів йде на четвертому місці в Екстраклясі. За зіграні матчі нинішній клуб Цитаішвілі набрав 30 очок. У футболці поляків провів 24 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.
Що відомо про виступи Цитаішвілі у футболці Динамо
- Гіо є вихованцем київського клубу, якому пророкували велике майбутнє. Але чомусь у складі "біло-синіх" не зміг проявити себе.
- Взимку 2021 року Цитаішвілі пішов в оренду у полтавську Ворсклу, за яку пограв до кінця сезону.
- У липні 2021-го Георгій знову опинився в оренді, але вже в одеському Чорноморці, де грав трохи менше року.
- У квітні 2022-го був орендований польською Віслою. А вже 1 липня того ж року перебрався в оренду в інший польський клуб Лех. Ці свій орендні мандрівки відбувались перервами на повернення до Києва.
- У футболці Динамо провів 24 поєдинки, у яких відзначився 2 результативними передачами.
- Цитаішвілі пов'язаний контрактом із киянами, який спливає 30 червня 2025 року.