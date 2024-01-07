Не було мрії грати за Україну: чемпіон світу у складі "синьо-жовтих" пояснив зміну збірної

Грузинський вінгер Георгій Цітаішвілі подавав великі надії та вважався одним з найобдарованіших гравців команди Петракова. Проте згодом його кар'єра пішла на спад.

У 2019 році збірна України U-20 стала переможцем молодіжного чемпіонату світу. Одним з героїв Мундіалю став вінгер "синьо-жовтих" Георгій Цітаішвілі, який забив гол у вирішальному фіналі.

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Цітаішвілі: Під тактику Сергія Реброва я б міг підійти

Згодом Георгій навіть зіграв кілька матчів за молодіжну збірну України, але у 2021 році обрав команду Грузії. Своє рішення Цітаішвілі пояснив тим, що завжди мріяв грати за "хрестоносців".

"В мене була мрія потрапити в першу команду Динамо, тому я і взяв український паспорт. Але в мене не було мрії потрапити до національної збірної України. Це вже потім, по факту, коли роки йшли, мене викликали у молодіжні збірні України, бо я виділявся. Мені доводилося грати за ці збірні.

Я не кажу, що я цього не хотів. Я хотів допомогти, бо вважав себе якоюсь частиною українцем. Але зараз приїхав з грузинським паспортом, бо така мрія – зіграти за збірну Грузії. Якщо хтось каже, що мене не викликали у збірну України і я змінив паспорт, то це не так", – зазначив Цітаішвілі.

На думку 23-річного футболіста, він міг підійти команді Реброва, але висока конкуренція на його позиції не дозволила б дебютувати за "синьо-жовтих". Наразі Цітаішвілі програє українським вінгерам за рівнем гри.

"Під тактику Сергія Реброва я б міг підійти. Але на цей момент не думаю, що я б викликався до табору цієї збірної. Оскільки моя кар’єра поки не йде вгору. Вона або стабільна, або взагалі є спад. Якщо оцінювати об’єктивно, то вважаю, що не отримав би свій шанс у збірній України зараз.

Там багато гравців на моїй позиції, які грають в топових клубах. Але в мене не було в пріоритеті, щоби мене викликали якнайшвидше. Мова про той період, коли я ще в Україні грав", – зазначив Георгій.

Кар'єра Цітаішвілі