Чеберко допоміг Коламбус Крю виграти Східну конференцію МЛС та вийти у фінал плей-оф – відео

У ніч з 2 на 3 грудня відбувся фінальний матч Східної конференції МЛС. У ньому зустрічалися переможець регулярної частини чемпіонату Цинцинатті та Коламбус Крю, який посів третє місце.

Цинцинатті – Коламбус Крю 2:3

Голи: Брендон Васкес, 14, Лусіано Акоста, 45+3 – Алвас Пауелл (АГ), 75, Дієго Россі, 86, Крістіан Рамірес, 114.

Гості здобули перемогу завдяки неймовірному камбеку. Вони поступалися за 15 хвилин до кінця поєдинку з гандикапом у 2 м'ячі, проте змогли відігратися та здобути перемогу в дадатковий час, пише 24 Канал.

Читайте також Українське дербі в Серії А: Маліновський забив вдруге поспіль, Коваленко віддав асист – відео

Для українських уболівальників цей матч був цікавий через присутність у складі Коламбус Крю захисника Євгена Чеберка. Він з липня виступає за американську команду та наразі є гравцем ротації.

Український футболіст із моменту підписання контракту з Коламбус Крю зіграв у 11-ти з 23-х матчів нового клубу. У найвідповідальніший момент він з'явився на полі, вийшовши на заміну на додатковий час та допоміг своїй команді не пропустити.

Героєм же матчу став досвідчений американський форвард Крістіан Рамірес, який забив вирішальний гол на 114-й хвилині матчу.

. Таким чином Коламбус Крю став не тільки переможцем Східної Конференції, а й змагатиметься за статус чемпіона МЛС-2023. У фіналі команда Чеберка гратиме проти чинного чемпіона ліги – Лос-Анджелеса. Гра відбудеться 9 грудня о 22:00.

Дивіться відеоогляд матчу Цинцинатті – Коламбус Крю