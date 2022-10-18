Вартість Мудрика може сягати 60-65 мільйонів євро, – Фабріціо Романо
Джерело:Caughtoffside
Італійський журналіст та інсайдер Фабріціо Романо висловив думку, що гравець Шахтаря Михайло Мудрик може коштувати 60-65 мільйонів євро.
Мудрик стає справжнім "золотим хлопчиком" серед можливих українських трансферів
Останній період значущого прогресу Михайла Мудрика все частіше змушує говорити про українця. Ось і цього разу гравця Шахтаря не обійшли увагою.
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Відомий італійський журналіст Фабріціо Романо поділився думкою про прогрес, якість виступів та потенційну вартість вінгера "гірників" і збірної України.
Я продовжую отримувати задоволення від спостережень за розвитком Михайла Мудрика – його виступи у Лізі чемпіонів цього сезону були чудовими!
– сказав Романо
За словами італійця, вартість Мудрика різко зросла, вірогідніше, з літа. У серпні Шахтар хотів отримати за українця 50 мільйонів євро, хоча, можливо, у той час вистачило б і 40 мільйонів плюс надбавки.
"Сьогодні я впевнений, що вони хочуть понад 50 мільйонів євро за свою зірку, можливо, сума відступних може досягати 60-65 мільйонів євро", – написав Романо.