"Цікавить не наша сім’я, а гроші": легкоатлетка Ткачук розповіла, що в неї запитують росіяни

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук назвала головну відмінність між спілкуванням з європейськими спортсменами та атлетами з Росії. Також вона розповіла, чому росіяни продовжують мовчати.

Ткачук: Росіяни запитують мене, хто оплачував мій тренувальний збір

За словами легкоатлетки, європейські спортсмени підтримують представників України, пропонуючи свою допомогу. Чого ж не скажеш від росіян, які цікавляться, хто оплатив українцям тренувальний збір.

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"Дуже ціную підтримку, надану кожною країною. Це потрібне для продовження кар’єри українських спортсменів. Важливо, щоб наше життя було у безпеці. Все, що ви нам дали – будь ласка, не зупиняйтеся. Війна ще не закінчилася, ми маємо битися, нам потрібна допомога.

Коли я зустрічаюся з європейськими спортсменами, вони запитують мене, як я, чи потрібна мені допомога і як можуть допомогти. Коли я зустрічаюся з російськими спортсменами, вони запитують мене, хто оплачував мій тренувальний збір. Їх цікавить не наша сім’я, а гроші", – сказала Вікторія.

Також спортсменка розповіла про повідомлення від одного російського спортсмена, який продовжує мовчати про війну в україні, оскільки боїться, що у його країні це не схвалять.

Я отримав повідомлення від російського спортсмена. Він сказав, що не може говорити чи протестувати проти війни. Він боїться того, що може зробити влада. Він дуже боїться, що заберуть його батьків,

– додала Ткачук.

Що відомо про атлетку