Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі розповів, що неодноразово стикається з образами на грунті расизму. Боксер переконаний, що не тільки люди з темним кольором шкіри мають такі проблеми.

Коли боксер їде за кермом, прогулюється вулицею чи просто виконує пробіжку, його можуть назвати "циганською дівкою", цитує Daily Mail.

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Відвертість чемпіона

Тайсон Ф'юрі народився в родині нащадків ірландських циган.

Британець не надто сильно звертає уваги на такі образи у його сторону. Він вважає, що існує лише одна раса – людська, яку Ф'юрі завжди буде захищати.

Він розповів, що одного разу його не впустили у бар.

На двері може бути вивіска: "Ми залишаємо за собою право не пускати ірландських циганів". Я спочатку думав, що це жарт, але ні. Кажу працівникам, що я – чемпіон світу, який представляє всю країну. Але ти циган, а ми циганів не пускаємо,

– відверто розповів Ф'юрі.

За його словами, у Британії та світі проблема расизму сильно поширена.

У жовтні 2016 року Тайсон Ф'юрі добровільно відмовився від своїх чемпіонських титулів WBA, WBO і IBO через неможливість їх захищати через психологічних проблем, депресії і проблем з наркотиками.

В кінці вересня 2016 року було відомо, що в допінг-пробі Тайсона Ф'юрі від 22 вересня були знайдені сліди кокаїну.

31-річний Ф'юрі не знає поразок на професійному рингу, в активі британця 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що нещодавно брат колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Марселлос Уайлдер звинуватив Тайсона Ф'юрі у нечесній перемозі.Начебто у рукавиці був тупий предмет, який допоміг Ф'юрі.