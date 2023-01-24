В пару до Миколенка: Анчелотті готовий був виділити шалені гроші за перехід Циганкова в Евертон

Колишній тренер "ірисок" був зацікавлений у запрошенні дуету лідерів Динамо. Однак відхід італійця в Реал та прихід Бенітеса закрив перед Віктором шлях в АПЛ.

Цього січня Віктор Циганков нарешті переїхав до Європи. Гравець Динамо відмовився продовжувати угоду з киянами та перебрався до іспанської Жирони.

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Сума трансферу склала всього 5 мільйонів євро. Втім раніше зацікавленість у вінгері була вищою. Як повідомляє журналіст Віктор Вацко, два роки тому Динамо могло отримати за Віктора до 50 мільйонів.

Від Хоффенхайма до Евертона

Високий інтерес до Циганкова був ще у 2019-му. Тоді на киян вийшов Хоффенхайм, який зробив пропозицію у 15 мільйонів євро. Втім тоді Ігор Суркіс відмовився від продажу, називаючи цю суму малою та несерйозною.

А вже за два роки у зірці Динамо був зацікавлений Евертон та особисто тренер клубу Карло Анчелотті. У 2021 році італієць хотів придбати у мерсисайдський клуб одразу дует гравців – Миколенко та Циганков. Мова тоді йшла про суму у півсотні мільйонів євро.

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Зупинилися лише на Миколенку

Проте влітку Папа Карло повернувся у Реал, а йому на заміну взяли Рафу Бенітеса. Іспанець не був дуже зацікавлений у Вікторі, тому Евертон взимку 2022-го придбав лише Миколенка. За лівого захисника було заплачено близько 24 мільйонів євро.

Зараз Віталій є гравцем основи Евертона. Втім наразі команда переживає непрості часи і бореться за виживання в АПЛ. Мерсисайдці посідають 19 місце, відстаючи від рятівної зони на два бали. Через погані результати був звільнений Френк Лемпард.