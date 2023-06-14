Статуетку Лева матчу, яку отримав Циганков, було розіграно за найбільший донат на ЗСУ

Вінгер національної збірної України Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем матчем з Німеччиною. Стильну статуетку Лева матчу було розіграно серед уболівальників.

Збірна України в дебютному матчі Сергія Реброва зіграла результативну нічию з Німеччиною (3:3). Справжнім героєм поєдинку став вінгер Жирони Віктор Циганков, який оформив дубль.

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Вболівальники "синьо-жовтих" визнали Віктора Левом матчу. За Циганкова віддали свої голоси 62% респондентів, друге місце посів Олександр Тимчик (12% голосів).

Статуетку Лева матчу з автографом вінгера збірної України було розіграно серед уболівальників за найбільший донат. Переможець надіслав 48 тисяч гривень. Ця сума, а також решта пожертвувань підуть на допомогу ЗСУ.

Циганков подякував за найбільший донат: дивіться відео

Свій наступний матч збірна України зіграє 16 червня у відборі Євро-2024. Підопічні Реброва в Скоп'є зустрінуться з командою Північної Македонії. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.