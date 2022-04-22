Ці люди мусять бути ізольовані, – захисник Шахтаря про відсторонення російського спорту

Микола Матвієнко разом із Шахтарем їздить у благодійному турне. щоб футбольними матчами зібрати кошти для України. Захисник розповів про перший день повномасштабного вторгнення Росії на українську територію.

Матвієнко: Ми більше не зіграємо проти команд із Росії

25-річний центрбек на власній шкірі відчув війну в Україні. У ніч на 24 лютого Матвієнко прокинувся через вибухи. Після чого разом із родиною перебрався ночувати в автівку.

Читайте також Шевченко закликав світових лідерів допомогти жителям заблокованого Маріуполя

Микола розповів, як у 17 років вже пережив евакуацію в інше місто через військові дії. Футболіст Шахтаря вірить, що зможе у майбутньому вийти на футбольне поле на "Донбас Арені".

"У 2014 році мені було 17, я якраз повернувся з літніх канікул потягом. Наступного дня станції майже не було, нас евакуювали в інше місто. Я ходив на "Донбас Арену", коли був підлітком, і завжди мріяв зіграти на цьому дивовижному стадіоні. Ми всі віримо, що колись знову гратимемо там", – сказав захисник.

Матвієнко впевнений, що російський спорт назавжди впав у яму, з якої вже не зможе вибратись.

Ми більше не зіграємо проти команд із Росії. Світ має зрозуміти, що це геноцид. Ці люди мусять бути ізольовані,

– відповів гравець "гірників".

Наразі Шахтар базується у Румунії та грає благодійні матчі проти європейських команд, щоб зібрати кошти для України.

Кар'єра Матвієнка у Шахтарі