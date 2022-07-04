Жіноча збірна України з футзалу переписала історію Євро: відео церемонії нагородження

Жіноча збірна України переписала історію українського футзалу. Підопічні Олега Шайтанова здобули "бронзу" Євро-2022.

Українки не стримували емоції після історичного досягнення

3 липня українська збірна зіграла у матчі за третє місце "Фіналу чотирьох". Суперником "синьо-жовтих" стала Угорщина, яка у півфіналі програла Португалії – 6:0, пише 24 канал.

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Поєдинок був під повним контролем українок, які завдяки класній комбінації, яку закінчила Юлія Титова, першими розмочили нулі на табло. У другому таймі підопічні Шайтанова подвоїли перевагу після потужної гармати від Сніжани Воловенко – 0:2.

Кінцівка поєдинку була дуже напружена. Угорки кинули усі карти на паркет, випустивши п'яту польову, що дало результат Хорват відквитала один гол. Але на більше суперниць України не вистачило. У підсумку – 1:2, перемога українок.

Жіноча збірна України вперше в історії здобула "бронзу" чемпіонату Європи-2022 з футзалу. За другим разом "синьо-жовті" у Гондомарі таки завоювали нагороди.

У першому матчі Євро-2022 Україна розгромно поступилась Іспанії з рахунком 9:0.

Після фінального поєдинку відбувалась церемонія нагородження, у якій взяли участь українки. Першою серед наших дівчат на п'єдестал підійнялась досвідчена Юлія Форсюк, капітан збірної. Футзалістки були у гарному настрої та не стримували своїх емоцій. Українки пройшли коридором, який вибудували іспанки, які захистили звання чемпіонок Європи.

Іспанські футзалістки обіймали українок та подавали руку. Адже більшість дівчат знайомі між собою. Останнім свою заслужену нагороду отримав головний тренер команди Олег Шайтанов.

У фіналі Іспанія переграла Португалію лише у серії післяматчевих пенальті.

Церемонія нагородження України: дивіться відео