Зачинені кордони для когось стали приводом посумувати за красивими подорожами, але, якщо ввімкнути режим "оптиміста" – це ще й гарний привід озирнутися навколо і дослідити рідну країну. А в нас точно є на що подивитися та де помандрувати.

Українські Мальдіви підкорили наші серця ще в минулого року. Тому і цим літом ми вирішили навідатися туди.

Знайомтеся, чарівний острів ДЖА. Вся його територія та частина прилеглої акваторії входить до складу Національного природного парку "Джарилгацький".

42 кілометри українського раю з піщаними дюнами, невеликими лісовими оазисами, прибережними болотистими низовинами, лиманами та піщаними косами.

На острів можна потрапити зі сторони Скадовська на катері, що курсує декілька разів на день, або ж на кораблі. Безпосередньо на острові у вас є вибір – залишитися полежати на прибережній території, або ж зайти подалі від людей та пожити в наметах, спробувавши на смак справжнє життя відлюдника-туриста. Саме так зробили ми, влаштувавши собі туристичний вікенд. І ні на мить не пошкодували.

Переправившись на катері, одразу пішли шукати місце для табору. Ну добре, спочатку був кухоль холодного пива, а вже потім дорога в надри острова.

Інколи доводилося переходити вбрід раптові озера.

Під спекотним сонцем та з не досить легкими наплічниками – це було важко, але варте того. Краєвиди додавали натхнення та підбадьорювали йти далі.

А сліди тварин заворожували і викликали ще більшу цікавість, ми намагалися розгадати, хто ж їх лишив?

Через пів години нам відкрився чудовий безлюдний пляж. Наша нагорода за пройдені під сонцем кілометри.

Чисте море, чистий берег, вітер та ми. Так пахне свобода. Так виглядає щастя. Похідна їжа, вино та смаколики на березі додали цьому щастю ще більшого присмаку. Сонце, що поволі обходило острів і рухалося в сторону Скадовська на ночівлю – заворожувало. Не було ні змоги, ні бажання відвести від нього погляду. Коли нами був спійманий останній його промінь, лише тоді ми розійшлися по наметах.

А вночі були зорі. Такі, що й не снилися. Чумацький шлях, здавалося, виринав з темної безодні моря і одразу ж переходив в нічне небо. Розсип зірок дугою огортав острів і рухався в сторону Скадовська на пошуки сплячого сонця.

За зорями треба їхати саме на ДЖА. У великому місті ви такого точно не побачите. А побачити саме такі зорі хоч одного разу варто.

Наступного дня ми рушили по прибережній зоні на іншу сторону острова. Наплічники дещо полегшали від випитої води та "знищених" запасів їжі. Сонце пекло, але бриз робив свою справу – йти було більш-менш комфортно.

Наша ціль була – Маяк, що розташовувався на другому боці острова. Вже з відпочиваючими, але з прісною водою. А ще нам дуже хотілося побачити тварин, якими славиться острів. Тож через декілька годин походу по лінії моря ми занурилися вглиб, в саванну.

Спочатку траплялися лише зайці. Ми були розчаровані, бо хотілося більшого. Хоча зайців ми теж бачимо не щодня. І от нам пощастило. Почали траплятися зграї оленів, що паслися та спостерігали за нами на відстані. Ми дивилися на них, а вони – на нас. Над саванною кружляли невідомі нам птахи, на озера піруетом приземлялися дикі качки. Десь в хащах було чути як б’ються рогами муфлони, їх нам так і не вдалося побачити. Це було вражаюче: бачити і чути тварин, яких раніше ти міг спостерігати лише по телевізору. Тваринний світ ДЖА – ще один привід туди потрапити.

Біля Маяка вже було людно. Це досить популярне місце. Тому ми набрали води, зібрали залишки сил після походу, що тривав майже цілий день, та рушили трохи далі, на піщану косу.

Там на нас чекав ще один неперевершений захід сонця. Світ підморгував авантюристам.

А зранку нам підморгували вже дельфіни. Зграя пірнала, ловлячи свій сніданок в морі і виблискуючи темними вологими боками у світанку. Гарний день, аби попрощатися з ДЖА, бо прощання має бути радісним, лише в такому випадку ти знаєш, що ще повернешся.

І хоч наша подорож завершилась, та враження лишилися надовго.

Які висновки? Наша країна має гарні місця, які лише треба відкрити для себе. Подорожі – це пригоди, що додають яскравих вражень в наше життя і розбавляють буденність. Обирайте свої маршрути та досліджуйте цей світ разом з однодумцями, і не забувайте бути на зв’язку.

Саме для таких подорожей і створена лінійка X-treme від українського бренду Sigma mobile. Потужні, водонепроникні "однодумці" для ваших походів. Обирайте свого і гайда відкривати нові місця.