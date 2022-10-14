Це те, чого я хочу, – Ломаченко розповів про головні цілі у своїй кар'єрі

Український боксер Василь Ломаченко нещодавно розпочав підготовку до наступного бою. Лише у серпня він вирішив виїхати з України.

Василь Ломаченко вийде на ринг проти американця Джемейна Ортіса. Бій відбудеться 29 жовтня.

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Ломаченко: Ці чотири пояси – це те, чого я хочу

Та головною ціллю українського боксера є Девін Хейні, який є абсолютним чемпіоном світу.

Тепер Хейні є абсолютним чемпіоном світу. Він має ці пояси. Ці чотири пояси – це те, чого я хочу, те, за чим я стежив всю свою професійну кар’єру,

– сказав Ломаченко.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко також міг позмагатися за статус абсолютного чемпіона світу цього літа. На початку червня він мав зустрітися з Джорджем Камбососом.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну плани боксера змінилися, він вступив до лав ЗСУ.

Натомість австралійський боксер знайшов заміну Ломаченку та вийшов на ринг проти Девіна Хейні. У підсумку американець здобув перемогу та відібрав чемпіонські пояси. Однак на боксерів ще очікується реванш, який передбачався в контракті. Бій-відповідь може відбутися вже цієї осені.

У разі перемоги над американцем на Ломаченка може чекати переможець двобою Девін Хейні – Джордж Камбосос. Арум заявив, що наразі спілкувався лише з командою Хейні.

Для Ломаченка це буде перший бій з грудня 2021-го, коли він рішенням суддів переміг Річарда Коммі.