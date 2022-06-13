"Це стало війною людства": Майк Тайсон виправдав Путіна, згадавши притчу про яструба

Колишній чемпіон світу у важкій вазі легендарний боксер Майк Тайсон прокоментував повномасштабно російсько-українську війну. Його слова фактично виправдовують президента Росії.

Тайсон: Це стало війною людства

Колишній боксер був гостем популярної радіопередачі "Шоу Алекса Джонса", де його запитали про вторгнення російських військ на територію іншої країни. Ведучий висловив припущення, що Тайсон може стати мирним посередником між Росією та Україною – таким самим, як легенда НБА Денніс Родман у напружених стосунках між США та Північною Кореєю.

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На це легендарний боксер відповів притчею.

Знаєте, коли я бачу яструба, який хапає малинівку, то розумію, що можу завадити йому вбити цього птаха. Однак, як тільки я заваджу йому це зробити, сам він помре, його пташенята теж помруть. То кого я врятую в такому разі? Наскільки я буду правий?

– сказав Тайсон.

Також Тайсон наголосив на нинішньому провальному становищі країни-агресора.

"Це стало війною людства, тому що до неї було залучено так багато людей, так багато країн, і тепер Росія справді програє з погляду громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу. Так би мовити, принаймні ти помер від ядерної бомби, а так ти маєш жити з цим лайном", – додав Майк.

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