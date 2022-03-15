Це справжній героїзм, – промоутер Арум про вступ Ломаченка у тероборону України

Глава Top Rank Боб Арум прокоментував рішення Василя Ломаченка, який став на захист рідної країни. Промоутер похвалив такий вчинок українського боксера.

Був у Греції, коли розпочалась війна

Боб Арум назвав українського боксера героєм, який повернувся у країні, щоб буду поруч із родиною та захищати Україну від загарбників.

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Промоутер розповів про першу реакцію Василя Ломаченка на початок війни в Україні, яка розпочалась 24 лютого. Виявляється, що під час початку військових дій українець перебував у Греції, але його родина залишалась в Україні.

"До цього конфлікту Василь тренувався у Греції. Там є церква, куди він пішов очищувати душу. Коли в Україні спалахнула війна через агресію Путіна, він сконтактувався зі своїм менеджером Егісом Клімасом. Він не міг просто полетіти додому до сім'ї, яка там мешкає. Тому летів через Румунію, а звітам машиною приїхав вже на територію рідної країни, щоб бути поруч із рідними та встати на захист України", – сказав глава Top Rank.

Арум: Він відчуває свій борг перед народом України"

Арум впевнений, якби Ломаченко думав лише за себе та свою родину, то він одразу б взяв курс у США, де має будинок.

Якби він думав тільки про себе, то прилетів у Румунію, забрав сім'ю та вилетів у США, де у нього є дім та грін-карта. Чому він цього не зробив? Він відчуває свій борг перед народом України. Вони збираються вистояти і боротись з російською агресією. Для мене це справжній героїзм,

– розповів Боб Арум.