Це район, де зараз мої рідні, су*и, – Харлан відреагувала на обстріл окупантами Миколаєва

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан жорстко відреагувала на обстріли у рідному Миколаєві. Саме у цьому українському місті залишились її рідні.

Окупанти б'ють по рідному місту чемпіонки

Українська фехтувальниця активно ділиться у своїх соцмережах відео та світлинами з війни у її рідній Україні. Тепер російські окупанти дістались її Миколаєва.

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Спортсменка різко відреагувала на обстріл її регіону, де проживають її рідні. Харлан виклала відео, у якому видно, як російська орда б'є по будинках мирного населення. Це аж ніяк не військові об'єкти, як і дитяча лікарня у Маріуполі, яка 9 березня піддалась авіаудару.

Це Миколаїв! Район, де зараз мої рідні! Су*и!,

– коротко підписала відео фехтувальниця.

Нагадаємо, що Харлан та її сестрі з маленькою дитиною вдалось нещодавно виїхати з країни до італійського бойфренда Ольги.

Відзначимо, що Харлан вже активно дає інтерв'ю італійським ЗМІ, активно розповідаючи усю правду про війну в Україні.

Миколаїв, як і Харків, Київ, Маріуполь, Херсон та інші прикордонні області, стали епіцентром військового нападу Росії на Україну.

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