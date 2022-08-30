Це матч для України, – Снігур прокоментувала сенсаційну перемогу на дебютному US Open

Українська тенісистка Дар'я Снігур створила справжню сенсацію на US Open. Їй вдалося вибити з турніру колишню першу ракетку світу.

Снігур: Я дуже щаслива

Для Дар'ї це перший турнір Grand Slam. Її жертвою стала титулована Сімона Халеп.

До теми Дебют мрії: 20-річна українка Дар'я Снігур вибила з US Open колишню першу ракетку світу

Опонентка українки нині йде на сьомій позиції у рейтингу WTA, а у 2017 році була першою ракеткою світу. На її рахунку є тріумфи на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

Тоді як Снігур лише 124-та у світовому рейтингу. Українка прокоментувала свою феєричну перемогу.

"Я дуже щаслива! Гадаю, більше жодних коментарів, бо зараз мені це просто неможливо зробити. Хочу подякувати Сімоні за цей чудовий матч, це чудовий досвід для мене.

Дякую всім уболівальникам, хто дивився наш матч! Гадаю, мені допомогло, що я вже була на цьому корті, коли грала благодійний матч для України. Це дійсно трохи допомогло, але я все одно дуже-дуже-дуже нервувала. Намагалася робити все, що могла.

Звичайно, це матч для України, для моєї родини, для всіх, хто за мене вболівав. Дякую, дякую вам усім! Слава Україні!", – наголосила спортсменка.

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