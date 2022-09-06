Це легкий бій, – Ф'юрі висловився про можливий поєдинок з Джошуа

Тайсон Ф'юрі схоже, що вже забув про Олександра Усика. Він сподівається на зустрічі з Ентоні Джошуа.

Ф'юрі: Зробімо битву у Великій Британії

Нещодавно Едді Хірн, промоутер Джошуа, поділився своїми думками щодо можливої зустрічі Ентоні з Ф'юрі. Він сумнівається у тому, що Тайсон серйозно налаштований на це протистояння.

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"Циганський король" відреагував на слова промоутера та наголосив про серйозність своїх намірів.

Це легкий бій, щоб претенденту отримати привілеї від звичайного чемпіона, і я на 100% серйозно. Зробімо битву у Великій Британії,

– написав Ф'юрі.

Що відомо про можливе протистояння

Нещодавно Тайсон Ф'юрі активно висловлювався щодо можливого поєдинку з Олександром Усиком. Він бажає зустрічі з українцем вже цього року.

Однак Олександр не готовий вийти на ринг у 2022-му. За його словами, йому необхідно більше часу для відновлення після реваншу з Ентоні Джошуа.

Тож Ф'юрі вирішив знайти собі нового суперника, він кинув виклик Джошуа. Ентоні відповів на пропозицію Тайсона та розповів, коли готовий вийти на ринг.