Це для моєї країни, – Усик присвятив перемогу над Ф'юрі Україні та військовим

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели довгоочікуваний у Саудівській Аравії. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Боксери провели весь 12-раундовий шлях. Екватор зустрічі був дуже складним для українця. Було видно, як важко дихалось Усику. Однак у куті Олександра знайшли правильні слова, які допомогли Усику повернутись та продовжити шукати шлях до обличчя британця, пише 24 Канал.

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Що сказав Усик після перемоги

У 9-му раунді Усик відправив у нокдаун Ф'юрі, якого врятували лише канати та гонг. Боксери продовжили бій, переможець якого був визначений лише за суддівськими записками.

Рефері за роздільним рішенням перемогу віддали українському боксеру. Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Одразу після історичного успіху Усик звернувся до батька: "Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!".

Також Олександр подякував команді, країні, Ф'юрі, присвятивши перемогу країні та військовим.

Дуже вдячний своїй команді, дякую своєму Богу. Дякую, Туркі, це велика можливість для мене. Для моєї сім’ї, для моєї країни. Слава Україні! Це суперкрутий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо. З 2008 року я планував це. Це не заради моєї перемоги. Це для мого Бога, моїх прихильників, моєї країни, українських солдатів, українських батьків, дітей,

– сказав Усик.

Олександр Усик – перший абсолютний чемпіон світу у хевівейті з 1999-го року. Тоді трьома титулами володів легендарний Леннокс Льюїс. Для українця це друге абсолютне чемпіонство у кар'єрі. До цього він об’єднав важку вагу.