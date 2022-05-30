Це була велика помилка, – Яремчук вибачився за фото зі скандальним репером із Росії

Нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук пригадав фото з російський репером Бастою. Футболіст вибачився перед усіма цю скандальну ситуацію.

Яремчук: Правильно зробили, що мене так "посипали"

Український форвард погодився із критикою, яка полилась на футболіста після цієї зробленої світлини. Роман Яремчук попросив пробачення в усіх своїх прихильників за цю світлину зі скандальним російським виконавцем. Адже саме зараз мирний український народ страждає від агресії Росії.

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"Я дуже багато критики отримав за цю ситуацію. Це нормально. Я з цим згоден. Правильно зробили, що мене так "посипали". Це була велика помилка, за яку хочеться зараз вибачитись перед людьми, які зараз постраждали від "руського міра". Не знаю, що ще можу сказати", – сказав Яремчук.

Роман розповів, як змінились музичні смаки футболістів збірної України після 24 лютого.

Це дійсно помилка була, і зараз у мене ні одного російського співака, якого я слухаю. Ми слухаємо тільки українську музику. Навіть після матчу з Рієкою їхали, і всі слухали тільки українські пісні. Збірна в цьому плані помінялася, стала досить патріотичною,

– додав нападник.

Миколенко теж був на цьому фото

Неприємний момент стався ще у липні 2021 року, коли лідери збірної України Роман Яремчук та Віталій Миколенко відпочивали від важкого сезону.

Футболісти під час прогулянки у турецькому Кемері зустрілись російського репера Басту. Гравці зробили світлину з росіянином, яка спричинила фурор у соцмережах. Українські уболівальники миттєво розкритикували таке фото Миколенка та Яремчука.

Баста – російський репер, який неодноразово давав концерти у тимчасово окупованому Криму. З 2017 року СБУ заборонила йому в'їзд в Україну. Попри заборону влітку 2021 року репер знову був помічений у Києві з концертом.

Українські активісти влаштували протест проти проведення концерту у столиці України. Вони вказували, що Баста "проросійський" та скандували: "Ганьба!".

Наразі Яремчук та Миколенко перебувають у розташуванні збірної України, яка протягом травня у Словенії готувалась до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Футболісти вирушать у Глазго, де 1 червня зіграють проти Шотландії.

У разі перемоги підопічні Олександра Петракова зустрінуться з Уельсом (5 червня) у фінальній боротьбі за путівку у Катар.