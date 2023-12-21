Трубін епічно переплутав клуб, за який виступає: курйозні фото

У четвер, 21 грудня, Бенфіка прийматиме АВС у рамках 3-го туру групового етапу Кубка португальської ліги. Анатолій Трубін анонсував поєдинок у своїх соцмережах.

Український голкіпер "орлів" опублікував анімаційний анонс кубкового поєдинку. Однак не побачив, що у зображенні допущена дуже груба помилка.

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Курйозна помилка, яка розвеселила фанів

У публікації Трубіна було написано, що Брага прийматиме АВС. Анатолій курйозно "забувся", що грає не за Брагу, а Бенфіку. Схоже, що через деякий час українець побачив помилку або ж йому на неї вказали уболівальники голкіпера збірної України.

Фани почали жартувати, що Трубін трішки призабув, за яку команду виступає.



Трубін переплутав свій клуб / Скриншот із соцмереж

Після чого сторіс зникла. 21 грудня на сторінці Трубіна в інстаграмі знову з'явився анонс матчу, але вже без епічної помилки.



Правильний анонс матчу від Трубіна / Скриншот із інстаграму голкіпера

Матч Бенфіка – АВС відбудеться 21 грудня о 22:15 за київським часом. "Орли" вже здобули одну перемогу у груповому раунді Кубка португальської ліги над Ароукою, яка вже теж перемагала АВС.

Нагадаємо, що у попередньому поєдинку Трубін став справжнім героєм матчу для Бенфіки та найкращим футболістом зустрічі. Анатолій здійснив декілька мегакрутих сейвів, які принесли мінімальну перемогу "орлам" над Брагою 0:1.

Після матчу український воротар став обличчям мемів від прихильників португальського гранда. Після перемоги над Брагою "орли" очолили турнірну таблицю, але дуже ненадовго. Адже Спортінг здобув свою перемогу та знову став лідером сезону-2023/2024, випереджаючи клуб українця лише на один бал.

До слова, для Трубіна наступний матч стане вже 19-м у футболці португальського клубу.