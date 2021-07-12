Троє українців потрапили у збірну найгірших гравців Євро-2020

Збірна України переписала історію Євро-2020, дійшовши до чвертьфіналу турніру. Однак троє футболістів команди потрапили у неприємний список.

Найбільше представництво України

Статистичний портал WhoScored підбив підсумки Євро-2020. Експерти склали символічну збірну найгірших гравців турніру за середньою оцінкою за матч.

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На жаль, найбільше у цій символічній збірній представників України – троє. Сергій Сидорчук (6.26), Олександр Караваєв (6.31) і Роман Яремчук (6.56) увійшли до збірної, у якій не хотів би побувати жоден з футболістів. Як бачимо, що найнижчу оцінку серед підопічних Андрія Шевченка отримав півзахисник Динамо Сидорчук.

Також по два гравці збірних Німеччини, Уельсу, Хорватії та Португалії. Відзначимо, що серед цих збірних найдалі на Євро-2020 пройшли якраз Україна, зупинившись у чвертьфіналі турніру.

Цікаво, що Яремчук на турнірі став автором двох голів у ворота Нідерландів та Північної Македонії. Однак навіть така статистика не дозволила нападнику Гента обійти стороною такий неприємний список.

Символічна збірна найгірших гравців Євро-2020

Голкіпер : Мануель Ноєр (Німеччина).

: Мануель Ноєр (Німеччина). Захисники: Олександр Караваєв (Україна), Домагой Віда (Хорватія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Йошко Гвардіол (Хорватія).

Олександр Караваєв (Україна), Домагой Віда (Хорватія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Йошко Гвардіол (Хорватія). Півзахисники: Бернарду Сілва (Португалія), Сергій Сидорчук (Україна), Джо Аллен (Уельс), Аарон Ремсі (Уельс).

Бернарду Сілва (Португалія), Сергій Сидорчук (Україна), Джо Аллен (Уельс), Аарон Ремсі (Уельс). Нападники: Діогу Жота, (Португалія), Роман Яремчук (Україна).

При складанні символічної збірної були включені тільки ті футболісти, які провели на Євро-2020 не менше чотирьох матчів.