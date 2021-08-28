Троє афганських спортсменів загинули після вибухів в аеропорту Кабула

В Афганістані сталася чергова трагедія. Три місцевих спортсмена загинули в результаті вибухів в аеропорту Кабула.

Як зазначає Асоціація спортивної преси, член збірної з ушу Карі Ідріс, тхеквондист Мохаммад Джан Солтані і гравець в крікет Насір Ахмад Саак намагалися полетіти з країни, але загинули в результаті вибухів в аеропорту Кабула.

Дивіться також Біля аеропорту Кабула був лише один вибух, – Пентагон

Зазначається, що спортсмени перебували в числі тих, хто намагався покинути країну після приходу до влади "Талібану".

Теракт у Кабулі: що відомо