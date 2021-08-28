Троє афганських спортсменів загинули після вибухів в аеропорту Кабула
28 серпня 2021 , 20:27Читать новость на русском
Джерело:AIPS
В Афганістані сталася чергова трагедія. Три місцевих спортсмена загинули в результаті вибухів в аеропорту Кабула.
Як зазначає Асоціація спортивної преси, член збірної з ушу Карі Ідріс, тхеквондист Мохаммад Джан Солтані і гравець в крікет Насір Ахмад Саак намагалися полетіти з країни, але загинули в результаті вибухів в аеропорту Кабула.
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Зазначається, що спортсмени перебували в числі тих, хто намагався покинути країну після приходу до влади "Талібану".
Теракт у Кабулі: що відомо
- 26 серпня 2021 року біля аеропорту Кабула прогримів вибух. Ймовірно, його спричинив терорист-смертник. Пізніше з'являлися повідомлення про ще декілька вибухів.
- Відповідальність за теракт взяла на себе "ІДІЛ-К", які є самопроголошеною філією "Ісламської держави".
- Через це президент США Джо Байден віддав наказ Пентагону підготувати удари по об'єктах терористів.
- Кількість загиблих через теракт за попередніми підрахунками становить уже понад 170 осіб.